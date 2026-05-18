Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung'a (FAZ) röportaj veren Schmidt, Bosna Hersek'te giderek yükselen nefret söylemleri ve Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) dikkati çekti.

Alman siyasetçi Schmidt, Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen, Sırp entitesi liderlerinden Milorad Dodik ve onun çevresinde yükselen söylemlerin toplumdaki gerilimi artırdığını ifade etti.

Müslüman karşıtlığının nasıl körüklendiğine dair örnekler veren Schmidt, Müslümanlara yönelik Bosna dilindeki tüm hakaretlerin artık rahatlıkla kullanıldığını söyleyerek "Türk" kelimesinin dahi aşağılayıcı bir hakaret olarak kullanılmasının kendisini ciddi şekilde kaygılandırdığını aktardı.

Bosna Hersek'te savaş sonrası kurulan kırılgan düzenin yeniden tehdit altında olduğunu belirten Schmidt, nefret söylemlerinin sadece siyasi propaganda olmadığını, toplumda yeni çatışma korkularını da beslediğini vurguladı.

Schmidt, özellikle Müslüman karşıtı söylemlerin normalleşmesinin Balkanlar'daki tarihi travmaları yeniden canlandırabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersek'te "ayrılıkçı siyasetin" güç kazandığını dile getiren Schmidt, bazı siyasi aktörlerin ülkenin bütünlüğünü sorguladığının ve bunun, Bosna Hersek'te Barış için Genel Çerçeve Anlaşması'nın (Dayton Barış Anlaşması) ruhuna aykırı olduğunun altını çizdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Bosna Hersek konusunda daha aktif olması gerektiğini belirten Schmidt, Avrupa'nın bölgedeki gelişmelere karşı yeterince güçlü bir strateji ortaya koyamadığını savundu.