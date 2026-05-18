Yüksek mahkemenin kararında şöyle denildi:

“Para cezası hukuka aykırı. Çünkü bu, 2011 mali yılı için İspanya’nın vergi ikametgahı olduğu varsayımına dayanıyor ama kanıtlanmıyor.

Şarkıcı o mali yılda İspanya’da 163 gün geçirdi. Bu süre, vergi açısından ikametgah sahibi olarak sınıflandırılması için gereken eşikten 20 gün eksik.”

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, sekiz yıl boyunca ‘acımasız saldırılara, itibarı suikasti için kurgu kampanyalara ve sonunda sağlığıyla ailesini refahını etkileyen uykusuz gecelere katlandıktan’ sonra mahkemenin ‘nihayet gerçeği ortaya koyduğunu’ söyledi:

“Hiçbir zaman bir sahtekarlık olmadı ve yönetim de bunun aksini asla kanıtlayamadı, çünkü bu doğru değildi. Yine de, neredeyse on yıl boyunca suçluymuşum gibi muamele gördüm.

Sürecin her aşaması sızdırıldı, çarpıtıldı ve abartıldı; adımı ve kamuoyundaki imajımı kullanarak diğer vergi mükelleflerine tehditkar bir mesaj gönderildi.

Bugün, bu anlatı çöküyor ve bunu bir mahkeme kararının ağırlığıyla yapıyor.”

Şarkıcı, zaferini masumiyetini kanıtlamak zorunda kalan binlerce vatandaşa adadı.

BBC‘ye göre vergi dairesi karar itiraz edecek. Nihai karar verilene kadar da hiçbir ödeme yapmayacak.

Ne olmuştu?

Bir dönem eski futbolcu Gerard Pique’yle birliktelik yaşayan ve bu ilişkiden çocukları olan Shakira, 2012-2014 yılları arasında yaşadığı İspanya’da 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanmıştı.

Shakira suçlamaları birçok kez yalanlamıştı. Fakat ünlü şarkıcı, 2023’te sekiz yıl iki aya kadar hapis cezasının da istendiği davada 7,3 milyon avro ceza ödemeyi kabul etmişti.