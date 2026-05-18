Norveç, bu ay yaşanan bu tür ikinci vakada, casusluk girişimi şüphesiyle bir Çin vatandaşını gözaltına aldı.

İç güvenlik servisi PST'nin medya sözcüsü Eirik Veum, adamın "Nordland'da yasadışı istihbarat faaliyetlerinde bulunma girişiminde" bulunduğundan şüphelenildiğini söyledi.

Adam daha sonra 4 hafta süreyle tutuklu kaldı ancak avukatları iddiaları reddetti.

Önceki olayda, PST savcısı Thomas Blom'a göre bir kadın, Norveç'te kayıtlı bir şirketi "Çinli bir devlet aktörünün kutup yörüngesindeki uydulardan veri indirmek için bir alıcı istasyon kurma girişimine kılıf olarak kullanmakla" suçlanmıştı.

Blom, kimliği yalnızca Çinli bir kadın olarak açıklanan şüphelinin, "yabancı bir devletin eline geçmesi halinde Norveç'in temel çıkarlarına zarar verebilecek verileri toplamaya uygun kutup yörüngesindeki uydulardan indirme yapmak için bir alıcı kurmaya çalıştığının" iddia edildiğini söyledi ve bunun "devlet sırlarına yönelik ciddi bir casusluk girişimine iştirak" niteliğinde olduğunu ekledi.

Polis, bu olayla bağlantılı birkaç kişiye suç isnat etti ancak uyruklarını veya gözaltına alınıp alınmadıklarını açıklamadı.

O sırada Norveçli yetkililer, gözaltıyla bağlantılı iki adreste arama yapmıştı: Avrupa'nın uzay hedeflerinin hayati bir parçası olan Andoya Uzay Limanı'na ev sahipliği yapan kuzeydeki bir adada bulunan bir nokta ve güneydeki Innlandet'te başka bir yer.

Andoya Space CEO'su Ketil Olsen, şirketin "ilgili kişiyle" hiçbir bağlantısının olmadığını ve "bu meselede kendi operasyonlarıyla bağlantılı herhangi bir faaliyet gözlemlemediklerini" söyledi.

Norveç istihbarat teşkilatları, Çin ve Rusya'yı defalarca ana casusluk tehditleri olarak tanımladı.

Norveç'in 2024 Ulusal Tehdit Değerlendirmesi raporunda, "Rus ve Çin istihbarat servisleri, hedeflerine ulaşmak için farklı yöntemler kullanarak Norveç topraklarında en büyük tehdidi oluşturmaktadır. Norveçli yetkililer, faaliyetlerinin ülkenin krizlerle başa çıkma yeteneğini zayıflatabileceğini, iş dünyasıyla sanayinin rekabet gücünü azaltabileceğini ve bireylerin ülkede artık güvende olmadıklarını hissetmelerine yol açabileceğini değerlendirmektedir" dendi.