ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Barış Planı kapsamında işlenen sürecin ikinci aşamasına geçildi.

BAKAN FİDAN DA BARIŞ KURULU'NDA

Beyaz Saray, Gazze'deki geçiş sürecini yönetecek Barış Kurulu üyelerini açıkladı. Gazze'de Filistin Yönetimi'ne destek olacak Yürütme Kurulu'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da var.

TRUMP, ERDOĞAN'I DAVET ETTİ

Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve organları tesis edileceği belirtilirken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Trump'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a davet gönderdiğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı (Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict) desteklemeyi kararlaştırmıştır. Bu çerçevede, Gazze'de güvenliğin sağlanmasından ve yeniden imarından sorumlu olacak Barış Kurulu ve Organları tesis edilmektedir. ABD Başkanı Donald Trump, 16 Ocak 2026 tarihinde, Barış Kurulu'nun kurucu başkanı sıfatıyla bir mektup göndererek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Barış Kurulu'nda kurucu üye olarak yer almaya davet etmiştir." dedi.

"BARIŞ KURULU" ÜYELERİ AÇIKLANDI

Beyaz Saray, Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'nda çeşitli alanlarda görev yapacak üyelerin isimlerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

Donald Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner

Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair

Apollo Grubu Başkanı ABD'li milyarder Marc Rowan

Hindistan - ABD vatandaşı iş insanı, eski Mastercard CEO'su Ajay Banga

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Robert Gabriel

YÜRÜTME KURULU

Barış Kurulu'nun altında yer alan ve Gazze'de yönetişim ve hizmetler alanındaki tüm faaliyetlere destek verecek Yürütme Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

Steve Witkoff

Jared Kushner

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Katarlı diplomat Ali Al-Havadi

Mısır istihbarat şefi General Hassan Rashad

Tony Blair

Marc Rowan

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Bakanı Reem Al-Haşimi

Bulgaristanlı eski Avrupa Parlamentosu üyesi ve Eski BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Nickolay Mladenov

Güney Kıbrıslı - İsrailli iş insanı Yakir Gabay

Eski Hollanda Başbakan Yardımcısı Sigrid Kaag

ULUSLARARASI İSTİKRAR GÜCÜ

Amerikalı Komutan Tümgeneral Jasper Jeffers Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) Komutanı, Nickolay Mladenov ise Gazze Yüksek Temsilcisi olarak atandı.

Mladenov, Barış Kurulu ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi arasında sahada irtibat görevi üstlenecek.

İstikrar gücünün ise en az üç ülkeden oluşması bekleniyor. Ülkeler arasında, İtalya, Pakistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in olacağı iddialar arasındaydı. Bu gücün 2027 sonuna kadar Gazze'de görev yapacağı açıklanmıştı.

Filistinli teknokratlardan oluşan komitenin başında Filistinli Bakan Ali Şaat'ın olduğu da resmi olarak açıklandı.