Ada’daki İngiliz üslerinde alarm seviyesi yükseltildi, güvenlik önlemleri artırıldı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın dün “İran’da devam eden kriz ve artan şiddetle bağlantılı bölgesel gerilim riskinin artması” gerekçesiyle (Güney) Kıbrıs da dahil en az 18 Orta Doğu ve Doğu Akdeniz bölgesi ülkesi hakkında yeni bir seyahat uyarısı yayımladığı, Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerindeki alarm seviyesinin yükseltildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre vatandaşlarından Birleşik Arap Emirlikleri, (Güney) Kıbrıs, Mısır, Türkiye, Umman, Ürdün ve Katar da dahil bölge ülkelerine seyahat ederken çok dikkatli olmalarını isteyen İngiltere Dışişleri Bakanlığı, “gerilimin daha fazla tırmanmasının seyahatleri aksatabileceği ve diğer öngörülemez etkiler yapabileceği” uyarısında bulundu.

Gazete İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın, uyarısına Güney Kıbrıs’ı da katmasının, Ada’nın coğrafik konumu ile gerilim bölgelerine çok yakın olması, askeri diplomatik ve enerji dengelerinin kırılganlığından kaynaklandığını belirtti.

Habere göre aynı çerçevede Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerinde alarm seviyesi yükseltildi ve güvenlik önlemleri artırıldı. İngiliz üs makamları 25 Aralık 2025 ve yılbaşı döneminde düzenlediği “Dasher” kod isimli polis operasyonunda (mala kasıt, uyuşturucu, trafik ve çocuk suçları) 34 kişiyi tutukladı.

Öte yandan Haravgi, İngiltere’nin, Güney Kıbrıs için önemli bir turizm pazarı olduğunu hatırlattı ve gerilim veya güvensizlik hissi daha da artarsa Rum ekonomisinin, turizm sektörünün ve sektör çalışanlarının doğrudan etkilenecek olması nedeniyle Rum yönetiminin gelişmeleri kaygıyla izlediğine dikkat çekti.

“KOMBOS VE KALLAS BAHREYN VE İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLARIYLA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI”

Aynı gazete, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve iki günlük ziyaret için Rum tarafında bulunan AB Yüksek Komiseri Kaja Kallas’ın dün (cuma) sabah Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid Al Zayani ile ortak, öğleden sonra da İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Habere göre Kombos, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda Bahreyn Dışişleri Bakanı ile Avrupa Birliği ve Körfez İş Birliği Konseyi ortak çalışmaları çerçevesinde bölgesel gelişmeler, diplomasi ve diyalog yoluyla güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi üzerinde durulduğunu açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı ile yaptıkları telefon görüşmesinde ise gerilimin düşürülmesi ve bölgesel güvenlik ve istikrarın korunmasında diplomatik yolun önemine dikkat çektiklerini kaydetti.