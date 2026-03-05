“Geriye kalan vatandaşların tahliyesi ileriki günlerde yapılacak”

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Dubai’de mahsur kalan 37 kişilik kafilenin bugün akşam saatlerinde adaya döneceğini açıkladı.

Lakadamyalı, Orta Doğu’da yaşanan savaş nedeniyle hava sahaları kapanan ülkelerde mahsur kalan diğer 36 vatandaşın tahliyesi için ise çalışmaların devam ettiğini, en kısa sürede adaya gelmelerinin sağlanacağını belirtti.

Konu hakkında TAK muhabirine bilgi veren Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC temsilcilikleri ve Dışişleri Bakanlığı’na yapılan başvurular aracılığıyla bölgede bulunan vatandaşlarla temasın sürdüğünü söyledi. Lakadamyalı, bu kişilerin Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Lübnan’da olduğunu kaydetti.

- “Bölgede Türk havayolu şirketleri henüz uçuşlara başlamadı”

Doha’da henüz uçuşların başlamadığını, Lübnan’da bulunan üç kişinin hava sahası kapanmadığı için kendi imkanlarıyla dönüş sağladığını açıklayan Lakadamyalı, Dubai’deki 37 kişilik turist kafilesinin ise Larnaka üzerinden gittiğini ve dönüşü de bugün Larnaka üzerinden yapmayı tercih ettiğini söyledi.

Lakadamyalı, kafilenin KKTC saatiyle 16.00 sıralarında Dubai’den charter seferle hareket ettiğini, 1-2 saat içinde adada olmasının beklendiğini ifade etti.

Lakadamyalı, kafile dışında bölgede bulunan diğer vatandaşlar için de tahliye çalışmalarının sürdüğünü, ancak hava sahasındaki olası risklerden dolayı bazı şirketlerin sınırlı uçuş yaptığını, Türk Hava Yolları, Pegasus veya AJet’in ise Dubai seferlerini henüz başlatmadığı söyledi.

Pazar ya da pazartesi günü diğer vatandaşların da adaya getirilmesinin planlandığını kaydeden Lakadamyalı, seferlerin başlamaması halinde ise bazı alternatif tahliye yollarının da gündemde olduğunu belirtti.

- “Bakanlar Kurulu, vatandaşların konaklama ve ulaşım masraflarının karşılanması kararı aldı”

Tahliye sürecine ilişkin Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı bir karara işaret eden Lakadamyalı, daha önce Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın kendilerine ulaşması ardından 37 kişilik grubun fazladan konakladığı süre için masrafları karşıladığını kaydetti.

Lakadamyalı, Bakanlar Kurulu’nun ise bugün bir karar alarak, mahsur kalan tüm vatandaşların, karar sonrası dönem için konaklama, ulaşım masraflarının devlet tarafından üstlenileceğini ifade etti.

“En baştan beri tüm önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliğiydi.” diyen Lakadamyalı, süreçte sağlık ya da güvenlik açısından bir ihtiyaç oluşmadığını, vatandaşların temsilcilikler ve bakanlıkla sürekli temas halinde olduğunu da kaydetti.