ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de "kalıcı bir barışa doğru ilerlediklerini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." dedi.

Trump, dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza töreninin ardından konuştu.

"Gazze'deki savaşın, yıllar süren acı ve kan dökülmesinin ardından sona erdiğini" savunan Trump, "İnsani yardımlar, çoğu bu odadaki insanlar tarafından ödenen yüzlerce kamyon dolusu yiyecek, tıbbi ekipman ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere bölgeye akın ediyor." dedi.

Trump, Gazze'de "inşa sürecinin" başlayacağını ifade ederek, "Yeniden inşa belki de en kolay kısım olacak. Sanırım en zor kısmın çoğunu hallettik, gerisi de geliyor. Hepimiz nasıl yeniden inşa edileceğini biliyoruz" diye konuştu.

Bundan böyle Gazze'ye "çok para akacağını ve çok fazla inşa çalışması olacağını" vurgulayan Trump, "Gazze halkı için artık odak noktası, iyi bir yaşamın temellerini yeniden tesis etmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, şu anda tüm ivmenin "büyük, görkemli ve kalıcı bir barışa doğru ilerlediğini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Trump, "Gazze'nin yeniden inşasının, Gazze'nin silahsızlandırılmasının ve Gazze halkı için güvenli bir ortam yaratacak yeni, dürüst bir sivil polis gücünün varlığının gerektiği konusunda da hemfikiriz." dedi.

Trump'ın Gazze planında bölgenin idaresiyle ilgili en üst organ olarak konumlandırılan "Barış Kurulu'na" değinen ABD Başkanı, bunu daha da genişleteceklerini ve birçok ülkenin bu kurulda yer almak istediğini söyledi.

Trump, Abraham Anlaşmaları'na daha fazla ülkenin katılmasını umduğunu dile getirerek, "Abraham Anlaşmaları'na katılacak çok sayıda ülke olacak. Bunu erken dönemde yapan ve anlaşmaya bağlı kalan dört büyük ulus var." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek üzere Air Force One uçağıyla Mısır'dan ayrıldı.