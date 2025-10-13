Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir yakınları, esir takasının birinci turunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ölü esirlerin cenazelerinin tamamını teslim edemediği için Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin uygulanmaması çağrısı yaptı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bir araya geldiği forumdan yapılan açıklamada, "Ölen herkes geri getirilene kadar tüm anlaşmaların uygulanması derhal askıya alınmalı." ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın "anlaşmayı ihlal ettiğini" ileri süren İsrailli esirlerin aileleri, "hükümet ve arabulucuların ciddi bir tepki göstermesi gerektiğini" savundu.

İsrailli esir yakınları, Hamas'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda İsrail'in buna karşılık vermesini istedi.

İsrail'in Gazze'ye iki yıl boyunca düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden esirlerin de aralarında olduğu Gazze Şeridi'ndeki İsrailli 28 ölü esirin "tamamının cenazelerinin getirilmesini" isteyen İsrailli aileler, son esir getirilene kadar mücadelelerinin devam edeceğini aktardı.

Hamas ile İsrail arasında, Türkiye, Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin cenazesi karşılığında, İsrail yönetimi de alıkoyduğu belirli sayıda Filistinlinin cenazesini bırakmayı taahhüt etmişti.

Hamas, esir takası kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 4 İsrailli esirin cenazesini Kızılhaç'a teslim etmişti.

İsrail'in Gazze'de 2 yıl boyunca soykırıma varan saldırıları ve İsrail ordusunun Gazze'nin belirli bölümünde devam eden işgali nedeniyle Hamas'ın bütün cenazelerin yerini tespit etmesini sağlamak üzere Türkiye, Katar, Mısır ve ABD'den temsilcilerin yer aldığı bir komite kurulması kararlaştırılmıştı.