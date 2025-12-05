NATO, askeri operasyon ve faaliyetlerini uyumlandırmak ve Euro-Atlantik bölgesinin savunmasını güçlendirmek için bölgesel sorumluluk sahalarını güncelleyeceğini, bu çerçevede yarın Danimarka, İsveç ve Finlandiya'nın operasyonel bakımdan ABD'nin Norfolk şehrinde bulunan Müşterek Kuvvet Komutanlığının (JFC Norfolk) sorumluluğuna devredileceğini bildirdi.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Alexus G. Grynkewich, Belçika'nın Mons kentinde bulunan NATO Avrupa Müttefik Güçler Yüksek Karargahı'nda (SHAPE) düzenlediği basın toplantısında kararı duyurdu.

Grynkewich, "Rakiplerimizin dünya genelindeki konumlanmasına baktığımızda, Avro-Atlantik bölgesini mümkün olduğunca güçlendirmemiz ve Yüksek Kuzey Bölgesi'ndeki (High North) konumlanmamızı pekiştirmemiz hayati önem taşıyor. İsveç ve Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu İskandinav ülkelerinin tamamını JFC Norfolk liderliği altında bütüncül şekilde entegre eden bu yeniden düzenleme tam olarak bunu sağlıyor." dedi.

NATO'nun müşterek kuvvet komutanlıkları açısından JFC Norfolk'un Kuzey Amerika ile Avrupa arasında stratejik bir köprü olduğunu belirten Grynkewich, Norfolk'un deniz iletişim hatlarını savunmaktan çok daha fazlasını yaptığını ifade etti.

Bu adımla Danimarka, İsveç ve Finlandiya'nın sorumluluğu Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığından, İttifakın en yeni müşterek kuvvet komutanlığı olan Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığına devredilecek.

Böylelikle, Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığının sorumluluk alanı Danimarka, Finlandiya, Grönland, İzlanda, Norveç, İsveç, İngiltere ve Arktik bölgesini kapsayacak.

NATO'nun Napoli, Brunssum ve Norfolk olmak üzere 3 Müşterek Kuvvet Komutanlığı bulunuyor.

SHAPE altında çalışan komutanlıklar, NATO'nun askeri harekatlarını planlayan, yöneten ve bölgesel sorumlulukları koordine eden üst düzey operasyonel karargahlar olarak ön plana çıkıyor.

Her komutanlığın kendine ait coğrafi sorumluluk alanı bulunuyor.