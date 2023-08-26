Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün kabinesini Trodos’taki yazlık sarayda topladı. Herhangi bir karar alınmayan, “beyin fırtınası” şeklinde gerçekleştirilen gayriresmî bakanlar kurulu toplantısı sabah 09.00’da başladı, saat 23.00’e kadar sürdü.

Politis ve diğer gazeteler Hristodulidis hükümetinin ilk 6 ayının gözden geçirildiği ve hükümet politikasının güncellendiği toplantıda kabine üyelerinin, süreç içerisinde gerçekleştirdikleri icraatları ve bundan sonrası için hedef ve önceliklerini sunduğunu yazdı.

Habere göre hükümet tarafından alınan kararların bakanlıklarda uygulanması konusundaki eşgüdüm sıkıntısı saptanan maraton toplantıda önümüzdeki ay Hristodulidis’in, hükümet politikalarını makul süre içerisinde uygulamaya yönelik ana istikametlerin belirlenmesi için her bir bakan ile ayrı ayrı görüşmesine karar verildi.