Trodos dağlarının zirvesine dün, yılın ilk karı düştü.
Haravgi gazetesi “Kitas Weather” isimli web sayfasına dayanarak, kar yağışının dün 15.40 civarında başladığını ve bir süre sonra az miktarda olan karın eridiğini ekledi.
Trodos dağlarının zirvesine dün, yılın ilk karı düştü.
Haravgi gazetesi “Kitas Weather” isimli web sayfasına dayanarak, kar yağışının dün 15.40 civarında başladığını ve bir süre sonra az miktarda olan karın eridiğini ekledi.
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