28.06.2025 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde, Shıralı KOLDASHOV (E-35) 63 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HL 546 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Anıt Çemberine yaklaştığında, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan dışarıya çıkmış ve kaldırımın bordür taşlarına çarparak banket içerisine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

28.06.2025 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Girne’de Uğur Mumcu Caddesi Üzerinde, Remzi ÇAY (E-24) yönetimindeki VD 478 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, tehlikeli mahalde önündeki araçları sağından geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen ve yolun sağında bulunan markete ait araç park yerine doğru dönüşe geçen Lıanne MCEWAN (K-44) yönetimindeki VT 518 plakalı aracın sol arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Remzi ÇAY, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol el parmağı ile ayak bileğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.