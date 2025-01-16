Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, bugün kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapılan araçlarla ilgili denetim yaparak, altı sürücü aleyhinde yasal işlem başlattı.

Polisten yapılan açıklamada denetimlerle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

“Denetimler kapsamında; 5 bin kilogram ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00-08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa uymadığı tespit edilen bir kamyon sürücüsü, mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan bir sürücü, aracın sabit koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşıyan 3 sürücü ve KKTC’den sürüş ehliyeti olmadığı halde araç kullanan 1 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.”

Açıklamada, polisin genel trafik kontrollerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ile kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.