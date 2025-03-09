Ülke genelindeki denetimlerini dün de sürdüren polis, trafik kurallarını ihlal eden 299 sürücü hakkında yasal işlem başlattı. Sürat, yine ilk sıradaki trafik suçu oldu.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün ülke genelinde kontrol edilen bin 801 araç sürücüsünden 299’u hakkında yasal işlem yapıldı. 23 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

299 sürücüden 117’si süratli, 13’ü alkollü, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmaktan rapor edildi.

38 sürücünün cep telefonu kullandığı, 25’inin emniyet kemersiz,12’sinin seyrüsefer ruhsatsız, 4’ünün muayenesiz, 6’sının sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

1 sürücü trafik ışıklarına uymamaktan, 80 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.