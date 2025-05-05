Evrim Kamalı

Girne’de trafik magandalığı ile adını duyuran Cenk Aksalih, tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle bir kez daha tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru Okan Mamalı mahkemede olguları aktardı. Polis, 30 Nisan 2025 tarihinde saat 08.45 sıralarında, Girne’de Kordonboyu Caddesi üzerinde, kullanımındaki araç ile seyreden zanlının insan hayatını tehlikeye koyacak ve herhangi bir kişiye zarar verebilecek şekilde ihtiyatsızca, aracının arkasını sağa ve sola doğru kaydırmak suretiyle tehlikeli sürüş yaptığını söyledi. Polis, zanlının soruşturma kapsamında tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis, Zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu, ülkede çalışma izinli olarak kaldığını belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 200 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.