Girne-Alsancak çevre yolunda iki hafta önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 18 yaşındaki Mariam Yahounisse, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 Mart'ta, Girne-Alsancak çevre yolunun 0-1’inci kilometreleri arasında, Abderrahmene Mohamme Charef (21) yönetimindeki GK 844 plakalı salon araçla Alsancak istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjdeki çelik bariyerlere çarpıp takla atmış, araçta yolcu olarak bulunan Mariam Yahounisse (18) ağır yaralanmıştı.

Yahounisse, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.