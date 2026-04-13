Gönyeli–Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, temizlik çalışmalarını dönemsel değil, her gün sahada sürdürülen bir sorumluluk olarak ele aldıklarını vurgulayarak, yıllık temizlik kampanyasını başlattıklarını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Amcaoğlu, “Temizlikte sadece bugün değil, her gün sahadayız” diyerek, göreve geldikleri günden bu yana temizlik hizmetlerini kesintisiz sürdürdüklerini belirtti; kampanyanın mevcut çalışmalarını daha planlı ve kapsamlı hale getirmeyi amaçladığını ifade etti.

Temizlik ihale sürecinin tamamlanarak sözleşmelerin geçen hafta imzalandığını kaydeden Amcaoğlu, bugün başlayan çalışmaların 23 Temmuz’a kadar tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Kent genelinde daha etkin hizmet için 6 ayrı çalışma alanı oluşturulduğunu da ifade eden Amcaoğlu, İhale Komisyonu kararı doğrultusunda bu alanlarda Pembe Karadayı, Osman–Ahmet Dozer işletmeleri ile Sözal Pazarlama firmalarının her birinin ikişer bölgede görev aldığını söyledi.

Amcaoğlu, yaklaşık 90 personelin görev yaptığı organizasyonda, çalışmaların 5 traktör, 6 dozer, 8 damperli kamyon, 8 çekirge tipi kamyon, 2 süpürge aracı ve 1 çöp konteyneri yıkama aracıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Çalışmanın sıfırdan başlayan bir temizlik olmadığını, her gün sürdürülen hizmetlerin daha sistemli ve kapsamlı bir devamı olduğunu ifade edne Amcaoğlu, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, “Biz temizleyeceğiz, vatandaşlarımız temiz tutacak” dedi.

Amcaoğlu, Gönyeli–Alayköy için çalışmaya, üretmeye ve sahada olmaya kararlılıkla devam edeceklerini de ifade etti.