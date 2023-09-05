Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bugün meydana trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü trafik adasına çarptı. Çarpma sonucu araç tamamen yanarken, olay yerinden ayrıldığı için sürücünün ismi belirlenemedi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu üzerinde bugün saat 17.45 sıralarında, ismi henüz tespit edilemeyen FY 588 araç sürücüsü, batıdan doğuya doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, trafik adasına çarptı.

Kaza sonucu alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu araç tamamen yanarak zarar gördü. Olay yerinden ayrıldığı için sürücünün kimliği belirlenemedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.