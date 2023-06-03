Girne-Tatlısu ana yolunda, 65 yaşındaki Paul Martin Farmer, yönetimindeki NV 285 plakalı araç ile Tatlısu istikametine doğru seyrederken Carrington Sitesi önünde, önündeki araca çarpmamak için ani fren yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp, banket içerisindeki köprü başı taşı ile reklam direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle olduğu yerden sökülen direk, ana yola çıkmak için tali yolda bekleyen Hammad Hamad(E-23) yönetimindeki ZRK 613 plakalı aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan Farmer ve araçta yolcu olarak bulunan Christina Farmer’in (K-65) tedavilerine Girne Akçiçek Hastanesi’ndeki devam ediliyor.