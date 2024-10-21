Ülkede dün ve bugün meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi yaralandı.

Polis Basın Bültenine göre, dün Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda Korkuteli kavşağında, Mehmet Çiftçi (E-29) yönetimindeki 50 EV 758 plakalı tır araç ile Korkuteli köyü yolundan Korkuteli kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce ana yola giriş yaptı.

Çiftçi, o esnada kavşağa geldiğinde süratini düşürmeden seyreden Ali Altay (E-24) yönetimindeki TPT 949 plakalı kamyon aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden TPT 949 plakalı kamyon araç, orta refüjde bulunan trafik tabelası ile aydınlatma direğine çarptıktan sonra, refüj üzerinden karşı şeride geçerek durdu.

Kaza sonucu yaralanan TPT 949 plakalı kamyon sürücüsü Ali Altay, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.

Lefkoşa Ortaköy’de de dün gece Öğretmenler Caddesi'nde Doğu Suyolcu (E-21) 183 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki YE 413 plakalı salon araç ile seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında park halinde bulunan PV 174 plakalı salon aracın sol arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. YE 413 plakalı araç sürücüsü Doğu Suyolcu tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Güzelyurt-Girne anayolunda da dün Su Piknik Alanı mevkiinde, Esad Baha Kartal (E-22) yönetimindeki ET 794 plakalı salon araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrederken sola meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıktı ve çelik bariyerlere çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Esad Baha Kartal ve araçtaki yolcular Gülhan Kartal (K-56), Muhammed Ali Özaltın (E-22) ve Ökkeş Can Gocuk (E-22), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da bugün erken saatlerde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Uvanç Recaioğlu (E-25) 228 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MF 443 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PM 925 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle geriye doğru savrulan PM 925 plakalı araç, gerisinde yine park halinde bulunan 34 MV 0129 plakalı kamyonet aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan MF 443 plakalı araç sürücüsü Uvanç Recaioğlu ve araçtaki yolcu Berkan İstanbul (E-28), Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Araç sürücüsü Uvanç Recaioğlu ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Ercan-İskele anayolunda ise da bu sabah Hasan Boşnak (E-78) yönetimindeki LB 083 plakalı araç ile İskele istikametine doğru seyrederken Serdarlı Baraj Bölgesine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada karşı istikametten gelen Derviş Ahmet Özaktaş (E-29) yönetimindeki NH 453 plakalı aracın sağ yan kısmına çarptı. Daha sonra yoluna devam eden Boşnak, yine karşı istikametten gelen Mehmet Salih Kırmızı (E-40) yönetimindeki HY 472 plakalı aracın ön kısmına da çarptı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri ile HY 472 plakalı araçtaki yolcu Cem Karasu (E-34), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.