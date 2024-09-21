Boğazköy’de kaza... 1 yaralı

Boğazköy’de dün 09.00 sıralarında Atatürk Caddesi’nde, Furkan Önem (E-22) yönetimindeki LS 051 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, karşıdan gelen ve düz gitmekte olan araçlara öncelik vermeden dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ufuk Uçak (E-23) yönetimindeki JH 497 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Ufuk Uçak, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ el bileğinde kırık teşhisi nedeniyle, yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

-Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü düşerek yaralandı

Cihangir’de dün saat 11.00 sıralarında Naci Talat Caddesi’nde, Hüseyin Kiriş (E-64) yönetimindeki HU 534 plakalı motosikletle güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yol kasisini geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu motosikletin hakimiyetini kaybederek düştü.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede gözetim altına alındı.

-Güzelyurt – Akçay yolunda kaza... 1 yaralı

Güzelyurt-Akçay Ana Yolu üzerinde dün 09.00 sıralarında Güren Kasap (E-60), yönetimindeki ZPM 756 plakalı salon araçla Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada Saldam Petrol önüne geldiğinde, dikkatsizce sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Yusuf Usul (E-51) yönetimindeki KP 201 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KP 201 plakalı araç sürücüsü Yusuf Usul, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Trafik denetimlerinde 417 rapor...

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu, çeşitli trafik suçlarından 417 kez ileri işleme gidildi, 39 araç trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları 105 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 16 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 20 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 5 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 30 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 5 sigortasız araç kullanmak, 6 trafik ışıklarına uymama, 1 tehlikeli sürüş yapmak ve 226 diğer trafik suçlarından oluştu.