Avtepe-Derince ana yolunda 10 Ekim’de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 57 yaşındaki Beyro Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza; Beyro Yıldırım’ın (E-57), yönetimindeki FD 414 plakalı araçla Avtepe’den Derince istikametine doğru seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yoldan çıkarak, beton direğe çarpıp takla atması sonucu meydana gelmişti.
Kazada ağır yaralanan Yıldırım, beyin kanaması teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi görüyordu.
Kaynak: rss