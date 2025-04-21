Gönyeli’de meydana gelen kazada iki yaya yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Osman Amca (E-62), ZC 405 plakalı araçla dün saat 16.00 sıralarında Gönyeli’de dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu yaya Sevcan Töre’ye (K-39), Töre de yanında yürüyen Ercan Seçkin’e (E-39) çarptı. Her iki şahıs da dengelerini kaybedip yere düştü. Yaralanan iki yaya kaldırıldıkları Kolon British Hospital’da acil serviste müşahede altına alındı.

- Lefkoşa Gazimağusa anayolunda trafik kazası

Dün saat 20.oo sıralarında

Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün gece 124 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu saptanan Mutlu Töre (E-49), dikkatsizce seyrettiği sırada zincirleme trafik kazasına neden oldu. Töre, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Töre, UC 655 plakalı salon araçla seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle yavaşlamak zorunda kalan Ali Osman Dikel(E-27) yönetimindeki UT 609 plakalı araca; çarpmanın etkisiyle ileri savrulan UT 609 plakalı araç ise, o esnada önünde duran Cemre Bumin (E-29) yönetimindeki DT 747 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

- Alsancak'ta kaza

Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi'nde bu sabah saat 01.00 sıralarında, 251 miligram alkollü içki tesiri altındaki Halit Özgür Kılıç (E-34), SS 827 plakalı araçla seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yoldan çıktı ve duvara çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, Halit Özgür Kılıç alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.