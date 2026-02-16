Trafik Kazalarını Önleme Derneği KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’nda ilkokul öğrencilerine yönelik eğitimler çarşamba günü yeniden başlıyor.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, bir süre atıl kalan parkın yeniden düzenlenmesinin ve personel eğitimlerinin tamamlanmasının ardından, ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflara parkta verilecek trafik eğitimleri Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte planlandı.

İlk eğitim çarşamba günü saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk İlkokulu 3. sınıf öğrencilerine yönelik olacak.

Ders yılı sonuna kadar sürecek trafik eğitimlerinde genel trafik bilgileri yanında öğrencilere yaya, yolcu ve bisiklet sürücüsü olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda hem teorik bilgiler verilecek hem de uygulama yaptırılacak.

Bu eğitimlerle çocukların hem bireysel trafik farkındalıklarının artırılması hem de büyükleri için uyarıcı olmaları ve geleceğin bilinçli ve sorumlu sürücülerinin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Trafik Eğitim Parkı’nda bugüne kadar binlerce öğrenci yanında bazı şirketlerin profesyonel sürücüleri için de eğitimler verildi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğiyle 2010 yılında hizmete giren Trafik Eğitim Parkı’nda; derslikler, yönetim binaları, eğitim parkuru ve bir de emniyet kemeri simülatörü bulunuyor. Eğitim parkurunda bir dönel kavşak (çember), bisiklet yolları, ışıklı kavşaklar, taşıt yolları, bisiklet yolları ve yaya yolları yer alıyor.

Park, Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesinde Kazım Salih Sokak’ta.