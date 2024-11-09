Trafik ekiplerinin dün ülke genelindeki trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 167 araç sürücüsünden 380’i, çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 41 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“128’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 101’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 25’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’si sigortasız araç kullanmak, 4’ü trafik ışıklarına riayet etmemek, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i “A” İşletme iznine aykırı araç kullanmak ve 96’sı diğer trafik suçları.”