Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısına karşı yapılan grev ve eylemlere katılan 7 öğretmene daha ceza davası okunacağı gerekçesiyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı.

Sendika Başkanı Ahmet Karaoğulları, 7 öğretmenle birlikte bugüne kadar dava okunan sendika üyesi öğretmen sayısının 25’e ulaştığını açıkladı.

-Nazlı: “Ortada bir ayaklanma suçu olduğunu kabul etmiyoruz”

Basın açıklamasında ilk sözü Avukat Cansu Nazlı aldı. Hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısına karşı yapılan grev ve eylemlere katılan sendika üyelerine ceza davası okunmaya devam ettiğini belirten Nazlı, bugün 7 Nisan tarihindeki eylemle ilgili sendika üyesi öğretmenlere ceza davası okunacağını söyledi.

Nazlı, daha önceki davalarla benzer şekilde bugün de polisin bildirisine rağmen “dağılmama, ayaklanma” ve “polisi darp suretiyle, görevinden men” suçlarından eyleme katılan öğretmenlere ceza davası okunacağını ifade etti.

Polisin, ayaklanma durumunda yetkisinin sınırsız olduğuna dair spekülatif bilgi dolaştığına dikkat çeken Nazlı, ayaklanma suçuyla ilgili ceza yasası maddeleri bulunduğunu ancak eylemlerin, ayaklanma suçu değil Anayasal hak olan barışçıl gösteri ve yürüyüş ile grev hakkı olduğunu savunduklarını kaydetti, “O yüzden ortada bir ayaklanma suçu olduğunu kabul etmiyoruz” dedi.

Avukat Cansu Nazlı, daha önce Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne geldiklerinde, öğretmenlerin de darp edildikleri gerekçesiyle polisten şikayetçi olduklarını da hatırlattı.

-Karaoğulları: “Davalar aracılığıyla bizi susturmak isteyenlere karşı dimdik duracağız”

KTOEÖS Başkanı Ahmet Karaoğulları da, hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısına karşı yapılan eylemlerde yaşananlar nedeniyle üçüncü kez Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne geldiklerini ifade etti.

Bugün 7 öğretmene ceza davası okunacağını söyleyen Karaoğulları, “Bugüne kadar 25 ceza davası okunan arkadaşımız, aralarında son dönemdeki eylemlerden dolayı üçüncü kez dava okunan üyemiz var” dedi. Karaoğulları, “kaburga kemikleri polis şiddeti nedeniyle kırılan Mehmet Falay’ın da bugün dava okunacak yedi kişi arasında olduğunu” ifade etti.

Bugün dava okunacak 7 öğretmen ve ondan önceki 18 öğretmenin polisle karşı karşıya gelme nedeninin hayat pahalılığı ödeneğini düzenleyen yasa tasarısı olduğunu belirten Karaoğulları, “Bizi polisle karşı karşıya getirenler okullardaki aç çocukların gailesini taşıyanlar değildir. Alım gücünün zayıflatılmasına bağlı olarak aç kalacak çocukların da gailesini taşıyanlar değildir” diye konuştu.

Karaoğulları, davalar aracılığıyla kendilerini susturmak isteyenlere karşı dimdik duracaklarını kaydetti.

Bir soru üzerine, 25 sendika üyesi öğretmene 30 Mart, 6 Nisan ve 7 Nisan tarihlerindeki eylemlerle ilgili görüntülerin incelenmesi sonucunda dava okunduğunu dile getiren Karaoğulları, “Bize verilen bilgi, görüntüleri incelemeye devam ettikleri ve muhtemel olarak farklı üyelerimize dava okunma durumu söz konusu olduğudur” dedi.