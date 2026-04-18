Girne'de trafik güvenliği ve insan hayatını tehlikeye atan sürücü ile yolcu polis tarafından rapor edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre,Girne'de Karaoğlanoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan bir araçtaki yolcunun vücudunu aracın camından dışarıya çıkararak seyretmeleri görüntüsünün sosyal medyada yer alması üzerine trafik ekipleri harekete geçti.

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından bahse konu araç sürücüsü ile yolcu tespit edilerek, işlemiş oldukları trafik suçlarından dolayı rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.