Ülke genelinde Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından dün yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 2 bin 114 araç sürücüsünün 323 hakkında yasal işlem başlatıldı, 48 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, raporlanan trafik suçları şu şekilde:

“70 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 8 sigortasız araç kullanmak, 4 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 18 muayenesiz araç kullanmak, 35 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 1 kamu taşıma işletme izinsiz araç kullanmak, 1 tehlikeli sürüş yapmak, 11 elektrikli scooterin kullanım kurallarına kullanmak, 20 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 134 diğer trafik suçları.”