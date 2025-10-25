Korkuteli’de komşular arasında yaşanan bıçaklı ve çekiçli kavgada bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kavga dün saat 10.00 sıralarında M.E. (E-38) ile komşusu H.E. (E-55) arasında yaşandı. M.E, daha önce yaşandıkları sorun ve köpeğin havlaması nedeniyle çıkan tartışma sonucunda H.E.’nin evine giderek, tasarrufundaki bıçağı gösterdi ve küfür etti.

Daha sonra kendi evinden pala ve ekmek bıçağı alarak, olay yerindeki polislere sallayan M.E, kendi sol kol iç kısmını bıçakla yaraladı, ardından demir çekiçle H.E.’nin mutfak kapısını kırarak içeri girdi, mobilya, beyaz eşya ve mutfak eşyalarına çekiçle zarar verdi. M.E. suçüstü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Kanlıköy’de korkutmak maksadıyla tabanca gösteren şahsın evinde uyuşturucu bulundu

Kanlıköy’de trafik nedeniyle başlayan kavgada tasarrufunda bulundurduğu tabancayı kuran şahsın evinde yapılan polis aramasında uyuşturucu bulundu.

Bir işletmenin arkasında dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen tartışmada, C.K. (E-36), M.G.’ye (E-40) küfür ederek, bağırdı, ardından ruhsatlı olarak tasarrufunda bulundurduğu tabancayı M.G.’yi korkutmak maksadıyla bir kez kurdu.

C.K.’nin Kanlıköy’deki evinde yapılan aramada, adına kayıtlı 9 mm çapında tabanca, 50 canlı mermi, bir hava tabancası ve yaklaşık beş gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Söz konusu maddeler emare olarak alındı. C.K. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

- Güzelyurt’ta alkollü şahıslar kavga etti, beş kişi tutuklandı

Güzelyurt Atatürk Caddesi’nde perşembe gecesi alkol etkisinde kavga eden beş kişi tutuklandı.

Saat 21.30 sıralarında meydana gelen kavgada nefes örneği vermeyi reddeden M.K. (E-49) ile 51 miligram alkollü içki tesiri altında olan S.K. (E-57) bir taraf, A.K. (E-), 88 miligram alkollü içki tesiri altındaki A.B. (E-46) ve 49 miligram alkollü içki tesiri altındaki H.B. (E-19) diğer taraf olarak vücutlarının çeşitli yerlerine vurdu, çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, M.K.’nin kavga sırasında aldığı darbe sonucu sağ elmacık kemiği ve kaburga kemiklerinin kırıldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

- Alayköy’de, İskele’de ve Ercan Havalimanı’nda sarhoşken rahatsızlık veren kişilere tutukluluk

Alayköy, İskele ve Ercan Havalimanı’nda dün kamuya açık yerlerde sarhoş olup çevreye rahatsızlık veren üç kişi tutuklandı.

Polis, bulundukları yerlerde yüksek sesle bağırıp çağıran Alayköy’de T.B.’nin (E-44) 278 miligram ve İskele’de S.A.’nın (K-22) 237 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunu tespit etti. Ercan Havalimanı’nda D.A. (E-38) ise nefes örneği vermeyi reddetti.

Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.