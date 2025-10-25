Ercan-İskele ana yolunun 3-4’üncü kilometreleri arasında öğlen saatlerinde meydana gelen ve dört aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye görei Hüseyin Uzun (E-55) yönetimindeki SF 896 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmeye çalışırken o esnada karşı istikametten gelmekte olan sürücüsü ve plakası meçhul aracın geliş yolunu tıkadı ve kimliği meçhul sürücünün aniden yavaşlaması sonucu ise, o esnada gerisinden gelmekte olan Nurettin Dursun (E-38), yönetimindeki FM 011 plakalı van aracı durduramayarak yolun sağ şeridine geçti ve karşı istikametten gelmekte olan Arzu Şeker (K-48) yönetimindeki UT 815 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yolun solundan dışarıya çıkan UT 815 plakalı araç, beton hendek içerisine düşerek bir takla attıktan sonra tavanı üzerinde durdu.

Çarpmanın ardından Hüseyin Uzun ise, yönetimindeki SF 896 plakalı salon araçla yol içerisinde sol şeritte kalan FM 011 plakalı van aracın sol ön kısmına da çarptı. Çarpmanın etkisiyle, yol içerisinde kendi etrafında dönüp tekrar sol şeritte duran FM 011 plakalı van araç, o esnada doğu istikametine doğru seyreden Saliha Özlem Doğan (K-55) yönetimindeki RL 743 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar.

Kaza sonucu yaralanan UT 815 plakalı araç sürücüsü Arzu Şeker ve araçta yolcu olarak bulunan Nurcan Erol (K-51), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu olurken, FM 011 plakalı van araç sürücüsü Nurettin Dursun ise, beyin kanaması şüphesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek gözetim altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.