İskele-Ercan ana yolu, Gönendere Kavşağı’nda bu sabah meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren kişinin 41 yaşındaki Raşit Tekin olduğu açıklandı.

Polis açıklamasına göre, sürücü Arslan Ayamuradov (E-37), yönetimindeki SN 552 plakalı araçla dikkatsizce girdiği kavşakta, Gönendere'ye dönmek için yavaşlayan önünde seyreden araca çarpmamak için kontrolsüzce yolun sağına geçti. Ayamuradov, karşı istikametten gelen Muhammet Urhan (E-30) yönetimindeki KJ 241 plakalı aracın sağ yan kısmına, daha sonra da Raşit Tekin (E-41) yönetimindeki VZ 612 plakalı aracın ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu Raşit Tekin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta yolcu olarak bulunan ve yaşları henüz belirlenemeyen Ömet Tunç ve Servet Avcı, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. SN 552 plakalı araç sürücüsü Arslan Ayamuradov ise tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.