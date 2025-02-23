Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekiplerinin ülke genelinde dün yaptığı trafik denetimlerinde, kontrol edilen toplam 1,444 araç sürücüsünden 274’ü, çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçlarında sürat yine başı çekerken, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak da ikinci sırada yer alıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“159’u yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si seyrüsefer ruhsatsız, 10’u alkollü içki tesiri altında, 6’sı emniyet kemeri takmadan, 4’ü muayenesiz, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 12’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si trafik levha ve işaretlerine uymamak ve 56’sı diğer trafik suçları.”