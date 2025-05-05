Tatar ve Hristodulidis, Gençlik Komitesi toplantısına da katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ara bölgede Ledra Palace Otel’de bir araya geldi.

Liderlerin görüşmesi saat 11.00’de başladı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart ve diğer BM yetkilileri önce merkeze ilk gelen Tatar'ı, ardından da Hristodulidis'i karşıladı.

İki lider görüşme öncesi, Gençlik Teknik Komitesi’nin bugün Ledra Palace Otel’de düzenlediği ilk toplantısına katıldı.