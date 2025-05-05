Güzelyurt-Lefke ana yolu ile Yayla-Akdeniz eski toprak yolu üzerindei dün meydana gelen iki trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, Yayla-Akdeniz eski toprak yolu üzerinde saat 09.00 sıralarında Arkın Çakıcı (E-26), yönetimindeki NP 749 plakalı motosikletle seyrettiği sırada, yolda bulunan taşa çarpıp yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

- Direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarptı

Güzelyurt-Lefke ana yolunda, saat 19.00 sıralarında meydana gelen kazada ise, Kenan Rüstemoğlu (E-22) yönetimindeki LH 650 plakalı araçla seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan Gökce Aslanoğlu (K-23), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.