Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Büyükkonuk Eko Gün etkinliği hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise kültürel değerlerin yaşatılmasında ve genç nesillere aktarılmasında bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açıklamada, “KKTC’nin geleneksel kültürünün yaşatıldığı, doğayla iç içe bu özel etkinlikte; Kıbrıs havaları, maniler, halk dansları, konserler, el işi ürünleri, doğal lezzetler bir araya geliyor. Etkinliğin bu yıl Anneler Günü ile aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle, doğaya saygı ve annelere sevgi temaları ön plana çıkarılıyor.” ifadelerine de yer verildi.