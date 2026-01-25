Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, ülke genelinde dün yapılan denetimlerde 1584 sürücüyü kontrol etti.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, denetimlerde çeşitli trafik suçlarından 176 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı; 27 araç trafikten men edildi, 3 sürücü de tutuklandı.

Polisin açıkladığı rapor edilen suçlar şöyle:

“105 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 21 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1 sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 1 sigortasız araç kullanmak, 3 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 2 muayenesiz araç kullanmak, 7 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 2 polisin dur emrine uymamak, 32 diğer trafik suçları”