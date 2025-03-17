Denetimlerde 366 ceza, 32 araca trafikten men, 3 tutuklu...

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri tarafından dün yapılan rutin denetimde Gazimağusa – Lefkoşa ana yolu üzerinde tehlikeli sürüş yapan ve durdurulan araçta yaklaşık 500 gr. ağırlığında hintkeneviri bulundu ve araç sürücüsü tutuklandı.

Haftalık İtfaiye Raporu... Son Bir Haftada 6 Yangın Haftalık İtfaiye Raporu... Son Bir Haftada 6 Yangın

PGM Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, yapılan denetimler sonucu çeşitli trafik suçlarından 366 kez ileri işleme gidildi, 32 araç trafikten men edilirken, 3 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçlarının dağılımı; "156 yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanma, 32 sürüş esnasında cep telefonu kullanma, 29 emniyet kemeri takmadan araç kullanma, 20 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanma, 11 sigortasız araç kullanma, 9 muayenesiz araç kullanma, 6 alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 5 trafik levha ve işaretlerine uymama, 4 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanma, 3 A İşletme izinsiz araç kullanma, 1 trafik ışıklarına uymama ve 90 diğer trafik suçları" olarak açıklandı.

Kaynak: RSS