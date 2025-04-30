Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne (TEKNOFEST) katılım çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gardiyanoğlu, bilim, teknoloji, havacılık ve uzay alanında KKTC'de düzenlenecek organizasyonun Kıbrıs Türk gençlerine ilham kaynağı olması ve onların geleceğin dünyasına hazırlaması açısından gurur verici olduğunu kaydetti.

Tüm halkı ve teknoloji meraklılarını TEKNOFEST coşkusuna ortak olmaya davet eden Gardiyanoğlu, şunları kaydetti:

“TEKNOFEST, Anavatan Türkiye’nin savunma sanayi, uzay sanayi ve teknoloji anlamında dünyanın ilk üçünün içinde olmasının resmidir. Özellikle KKTC’de yapılması bizler için ayrı bir önem arz etmektedir. KKTC’nin teknolojiye, savunmaya ve geleceğe açık vizyonlu gençlerinin TEKNOFEST’te görecekleri ile bilgi birikimlerini ve ufuklarını artıracağına olan inancım tamdır. Tüm halkımızı 1-4 Mayıs tarihlerinde Ercan Havalimanı’nda yapılacak TEKNOFEST’e bekliyoruz."