Ülke genelindeki trafik denetimlerinde, 407 sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı, 57 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Polis Genel Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu 2 bin 324 araç sürücüsü kontrol edildi.

Kontrollerde rapor edilen trafik suçları şöyle:

“133’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli, 12’si alkollü içki tesiri altında, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 15’i sigortasız, 13’ü emniyet kemeri takmadan, 15’i muayenesiz, 48’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 2’si trafik levha ve işaretlerine uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 1’i aracın ışık kurallarına uymamak ve 150’si diğer trafik suçları.”