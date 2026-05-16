Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Karpaz’da Taşkent Doğa Parkı yetkilileriyle bir araya geldi.

Bakan Ataoğlu, her yıl Çevre Koruma Dairesi’nin yetkisiyle yürütülen kaplumbağa koruma projesinin, doğanın korunmasındaki önemlini vurguladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu burada yaptığı konuşmada, yapılan kapsamlı çalışmalar sayesinde, riskli bölgelerdeki yuvaların korunduğunu ve doğa gönüllülerinin koruma bölgelerinde aktif görev aldığını söyledi.

Bakan Fikri Ataoğlu, projenin yaz boyunca devam edeceğini ve 15 Ekim’e kadar son yavrular denize ulaştığında saha çalışmalarının raporlanarak tamamlanacağını belirtti.

Ataoğlu, ayrıca Karpaz bölgesinde yürütülen Eşek Yönetim Projesi kapsamında, Taşkent Doğa Parkı'nın bir veteriner hekim görevlendirdiğini ifade ederek, geçtiğimiz ay ise ikinci veteriner hekimin de göreve başlayarak, gerekli ekipmanların temin edildiğini anlattı.

Ataoğlu, Karpaz bölgesindeki yaklaşık 2500 civarındaki eşeğin kısırlaştırılarak bariyerli alana taşınacağını ve burada koruma altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.

Bakanlık olarak projeye kaynak aktararak, eşeklerin bariyerli bölgeye alınması için çalışmaların sürdüğünü anlatan Ataoğlu, böylece bölge halkının yaşadığı sıkıntıların da giderilmiş olacağını kaydetti.

Ataoğlu, dün itibarıyla, bariyerli bölgede bulunan iki mandıranın da taşınması konusunda mutabakata varıldığını ve bu anlaşmanın Erenköy-Dipkarpaz Belediyesi’nin desteğiyle çözüme kavuştuğunu vurguladı.

Ataoğlu, iki yıl içinde tüm eşeklerin bariyerli bölgeye alınarak, 10 yıl içinde de bu eşeklerin Hayvan Refahı Yasası kriterlerinde doğal yaşamda hayatlarını idame ettirmesinin güvenli turizm için de bir çeşitlilik yaratacağını sözlerine ekledi.