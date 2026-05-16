Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi başkan adaylığı başvuru süreci tamamlandı. CTP Milletvekili Ongun Talat, süreç sonunda yapılan tek başvurunun Turan Rahvancıoğlu’ndan geldiğini açıkladı.

Talat, Rahvancıoğlu’nun bölgede yürüttüğü çalışmalar ve halkla kurduğu güçlü bağla öne çıktığını belirterek, şimdi hedefin Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi’ni çağdaş, planlı ve halk odaklı belediyecilik anlayışıyla buluşturmak olduğunu ifade etti.

Açıklamada, bölgenin yıllardır biriken sorunlarının çözülmesi, halkın sesinin yönetime taşınması ve Lapta-Alsancak-Çamlıbel’in daha yaşanabilir bir yapıya kavuşturulmasının amaçlandığı vurgulandı.