Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede, başka bir müşteriye ait ceketi çalan şahıs tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Nisan ayında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kumarhanede, bir müşteriye ait ceketin kimliği meçhul şahıs tarafından çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ö. (E-47) tespit edilerek tutuklandı.

-Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde sarhoşluk

Gazimağusa’da dün G.A.(E-30) 239 miligram, C.A.(E-20) 184 miligram, S.T.(E-34) 206 miligram ve Yeniboğaziçi’nde nefes örneği vermeyen alkollü E.Ş.(E-28), sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak, çevreye rahatsızlık verdi. Bahse konu şahıslar suçüstü tutuklandı.

-Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da dün gece Kozan Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfağında, muhtemelen ocağın gaz hortumunun sıcaktan eriyip gazın alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, mutfak dolapları, gaz ocağı ve buz dolabı yanarak zarar görürken, çıkan ısı ve dumandan dolayı ise evin diğer odaları islendi.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 2 kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ikamet izinsiz 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor.

-İskele’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu: 2 kişi tutuklandı

İskele’de dün gece 22.30 sıralarında bir otele, konaklamak maksadıyla müşteri olarak giden T.D’nin (K-37) tasarrufunda, 9 mm çapında bir adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında, bahse konu şahıs ve bağlantısı olduğu tespit edilen H.İ.D (E-27) tutuklandı.

-İskele’de uyuşturucu: 4 kişi tutuklandı

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından R.E (E-31), M.Ç.(E-23), İ.D.(E-32) ve B.O’nun (E-27) birlikte kaldıkları evde yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, R.E’nin yapılan muhaceret kontrolünde ülkede izinsiz kalmakta olduğu tespit edildi.

-Gazimağusa’da uyuşturucu: 1 tutuklu

Gazimağusa’da dün gece 02.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, T.K’nin (E-36) tasarrufunda yaklaşık 17 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu ile üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan cam pipo ve hassas terazi ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.