Güney Kıbrıs’ta trafik ceza puanlarının her üç yılda bir yerine her iki yılda bir silinmesini öngören yasa konusunda uzlaşıya varıldı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta trafik suçu işleyenlere verilen ceza puanlarının silinme sıklığının arttırıldığını yazdı.

Habere göre hazırlanan yasa tasarısında, trafik ceza puanları 3 yılda bir silinirken, tasarının yasallaşması sonrasında bu süre 2 yıla indirilecek.

Haberde ayrıca, bugüne kadar 3 yılda 12 ceza puanı alan sürücülerin ehliyetlerini kaybettiği hatırlatılırken, yasanın geriye dönük de işleyeceği vurgulandı.