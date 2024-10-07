Gazete; “Tototheo Global’in Türkiye’ye Stratejik Genişlemesi” başlığı altında verdiği haberinde, yapay zeka, bilişim ve denizcilik alanlarına faaliyetleri bulunan “Tototheo Global” isimli bir şirketin İstanbul’da ofis açtığını yazdı.

Habere göre şirketin Eş CEO’su Despina Panayotu Theodosiu açıklamasında “Türkiye ofisinin açılmasının, şirketin dünya çapında genişlemesi açısından bir dönüm noktası olduğunu” belirterek “bölgesel olarak uzun yıllardır faaliyet gösteriyor olmalarına karşın fiziki varlıklarının, Orta Doğu ve Karadeniz’deki müşteri ve iş birlikçileriyle yapılan iş birliğini kolaylaştıracağını” vurguladı.

Gemi sahibi ve kaptanlarının gün geçtikçe daha büyük zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, bu sebepten ötürü de daha iyi sanal destek ve bağlantı desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade eden Theodosiu, kendi iç teknolojileri ve diğer inovasyon şirketleriyle iş birliği yaparak müşterilerine hizmet sunduklarını belirtti.

Gazete, söz konusu şirketin Türkiye’deki müşterilerine “Inmarsat, İridium, SES ve Starlink” gibi uydu iletişim hizmetleri sunduğunu da aktardı.