Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Slovak Büyükelçiliği himayelerinde yapılan iki toplumlu siyasi partiler toplantısına katıldı. CTP'nin Fikri Toros, Doğuş Derya ve Erhun Şahali tarafından temsil edildiği toplantıya Slovak Büyükelçi Martin Bezak ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Şefi Colin Stewart da katıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros toplantıda yaptığı konuşmada, Gazze’de yaşanan insanlık dramı karşısında duydukları üzüntüyü ve endişeyi dile getirdi. Ateşkesin derhal yürürlüğe girmesi ve esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılmaları gerektiğini ifade eden Toros ayrıca, uluslararası hukuka ve ilgili Cenevre konvansiyonlarına bağlı olarak barışın sağlanması ve savaşın daha geniş bir alana yayılmasının önlenmesi için taraflara çağrı yaptı.

Kıbrıs’ta barışın ve federal çözümün tesisi sürecine ilişkin CTP’nin görüşlerini de aktaran Toros, BM Genel Sekreteri’nin yeniden inisiyatif alarak, bir özel temsilci atamaya ilişkin kararını memnuniyetle öğrendiklerini ifade etti. Toros, yeni temsilcinin atanmasıyla birlikte, sonuç odaklı, takvimli bir yöntemin geliştirilmesi ve uygulanması gerektiğini aktardı.

İlgili tüm BM Güvenlik Konseyi kararları ve parametrelerine, 11 Şubat 2014 tarihli ortak metne ve Crans Montana itibarıyla varılan tüm yakınlaşmalara bağlı kalınması gerektiğini kaydeden Toros, Genel Sekreter’in 30 Haziran 2017 tarihli 6 maddelik çerçevesi zemininde resmi müzakerelerin devam etmesinin ivediliğini koruduğunu ifade etti.

İsrail’de yaşanan trajik gelişmelerin, statükonun durağan olmadığının ve çözümsüzlüğün çözüm olamayacağının en son teyidi olduğunu belirten Toros, müzakere sürecinde devam eden çıkmazın aşılabilmesi için Güven Yaratıcı Önlemlerin de etkili bir teşvik unsuru olacağını vurguladı.