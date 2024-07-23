Meclisten verilen bilgiye göre, Töre mesajında şunları kaydetti:

“Tuzla gibi küçük bir köyde 21 şehidimiz vardır. Vatanın her bir toprağında şehitlerle verilen mücadeleler sonrası KKTC kurulmuştur.

Şehitlerimizin bizlere kutsal bir emaneti olan vatan topraklarında kendi devletimizi kurduk ve bu sayede de bağımsız, özgür ve güven içerisinde yaşamaktayız.

Şehitlerini unutan bir halkın bağımsızlığını koruyamayacağını iyi bilmeliyiz. Rumların Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak için Kıbrıs Türklerine karşı saldırıya geçtiğini ve ENOSİS uğruna bu coğrafyada yaşanan soykırımı ve zulmü asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Burada geçmişte yaşananları uluslararası toplum görmezden gelemez.

Şehitlerimizin, gazilerimizin, kahraman Mehmetçiklerimizin ve Mücahitlerimizin canlarını feda ederek vatan yaptıkları bu topraklar üzerinde kurulan devletimize sahip çıkarak Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden asla vazgeçmeyeceğiz.

Tuzla’da şehadete yürüyen şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.

Kıbrıs Türk halkı, hangi şartta olursa olsun bağımsızlık ve egemenlikten vazgeçmeyeceğini göstermiştir.”