Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 30 Ağustos 1922’deki zaferin Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir zaferi olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Töre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Töre mesajında şunları kaydetti:

“Vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlük ruhu ve zafer kararlılığıyla kahramanlığın destanlaştığı bir mücadele olan 30 Ağustos Zaferi'nin 102’inci yıldönümünü gururla idrak ediyoruz.

Birlik ve beraberliğin önünde hiçbir gücün duramayacağını simgeleyen ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açıp, Cumhuriyetin ilanıyla neticelenen bu büyük zaferle Türk milleti esareti reddederek, bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini dünyaya ilan etmiş, Kıbrıs Türk halkı başta olmak üzere, dünyada kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi veren uluslara ışık tutmuş, ilham kaynağı olmuştur.

30 Ağustos Türk Milletinin bağımsızlık mücadelesinin bir zaferidir. Bu zafer Atatürk’ün “Ya İstiklal Ya Ölüm” inancıyla kazanılmıştır.

Bu görkemli zaferin yıldönümünde, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, Anadolu halkı ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını minnetle, sevgiyle ve saygıyla yad ediyor, şehitlerimize rahmetler diliyor, Türk Milleti'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığımızla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mız mensuplarının Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum.”