Meclis Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ve Cumhuriyet Meclisi’nin gözlemci üye olduğu Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nin (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılarak KKTC adına konuşma yaptı.

Azerbaycan Milli Meclisi Genel Kurul Salonu'nda yer alan Genel Kurul, “Türk Dünyası için Yeşil Ufuklar: Yeşil Gündemin Gerçekleştirilmesinde Parlamentoların Rolü” ana temasıyla yapıldı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, konuşmasına; Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir alt yapısı olan TÜRKPA’nın 13’üncü Genel Kurulu’nda bulunmanın önemine değinerek başladı.

Parlamentoların itici ve bağlayıcı güç olduğunu belirten Zorlu Töre, bu nedenle Türk Devletleri Teşkilatı içerisinde parlamentolar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve artırılması gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu yıl 41’inci yılını kutlamaya hazırlandığını hatırlatan Töre; Kıbrıs tarihi ile ilgili bilgiler vererek, Cumhuriyet’in kurulmasında 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın taşıdığı önemi anlattı.

KKTC’nin bağımsız ve milli bir cumhuriyet olduğunun altını çizen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre; şehitlerin canları pahasına mücadele etmeleri neticesinde canı cana, kanı kana katarak bugünlere gelindiğini aktardı.

Tıpkı KKTC gibi, diğer Türk cumhuriyetlerinin de bağımsızlık mücadelelerinde acı ve zor dönemler yaşadığını belirten Töre, “Bu nedenle Türk devletleri birbirlerine zincir gibi bağlanmalı ve hiç ayrılmamalıdır” dedi.

Türk devletlerinin arasına nifak tohumu sokmak isteyen sömürgeci devletler olabileceğini de belirten Töre, bu ülkelere aldanılmaması gerektiğini ve Türk birliğinin korunması gerektiğini kaydetti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi ile Dostluk Grubu kuran Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi’nin kısa bir süre önce KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyareti de anımsatan Töre; “Dostluk gruplarının KKTC ile karşılıklı olarak iş birliği ve dayanışmayı artırmalarını, kardeşliği geliştirmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

-"Asli üyeliğimizin gelişmesiyle, üzerimizdeki baskıların son bulacağına inanıyoruz”

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin KKTC’yi kabul etmediğini söyleyen Töre, “Ancak Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üyeyiz, inşallah yakın bir gelecekte asli üye olmayı da bekliyoruz. Asli üyeliğimizin gelişmesiyle, üzerimizdeki baskıların son bulacağına inanıyoruz” dedi.

Gazze’de yaşanan felakete de değinen Töre, “AB ve BM’nin orada yaşanan soykırıma karşı sessiz kalmalarından ders çıkarmalı ve Türk devletleri olarak birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz” dedi.

Töre konuşmasının sonunda, “Ne mutlu Türk’üm” diyen tüm Türk devletlerini KKTC’ye davet ederek dostluk grubu oluşturma çağrısında bulundu.

Başkan Töre ayrıca Genel Kurul'a katılan ulusal delegasyonların başkanlarının yer aldığı basın toplantısında ve aile fotoğrafında da yer aldı.

Töre’ye TÜRKPA Genel Kurul Toplantısına katılımında UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, CTP Milletvekili Fide Kürşat ile Özel Kalem Müdürü İrem Uygun eşlik etti.

Ayrıca, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Arca Turganer de salonda yer aldı.

Töre bu akşam heyeti ile birlikte TÜRKPA Dönem Başkanı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova'nın ev sahipliğinde TÜRKPA On Üçüncü Genel Kurul katılımcıları onuruna vereceği resmi resepsiyona katılacak.