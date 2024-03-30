Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Ofisi ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi işbirliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Meclis Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirdiğini, TİKA’nın yapmış olduğu program ile de sevgi ve dayanışmanın arttığını belirtti.

Huzur ve mutluluğun kaynağının inanmak olduğunu ifade eden Töre, Ramazan ayı ile birlikte ibadetlerin doruğa çıktığını söyledi. Çok zor yıllardan geçerek milli bir devlet kurduklarını dile getiren Töre, “Daha güçlü ve huzurlu bir ülke yaratmak hepimizin görevidir” dedi.

İftar programına 10 engelli derneği 430 üyesi ile birlikte katıldı. Program ney ve şarkı dinletisinin ardından sona erdi.