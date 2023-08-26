Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan saldırıyı protesto etti.

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“Güney Kıbrıs, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi’ne yapılan saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Müslümanlığın ibadet yeri olan camiye saldırı girişimini sadece bir yapıya saldırı olarak değil insanlığa gerçekleşen bir saldırı olarak görüyoruz.

Unutulmamalıdır ki, hangi dine mensup olursa olsun ibadethaneler tüm insanlık için kutsal mekanlardır.

Üzülerek belirtmek gerekir ki, geçmiş süreçlerde de Güney Kıbrıs’ta çeşitli camilerimize karşı saldırıla ve eylemler yapılmıştır.

Tamamen insani nedenlerle yapılmak istenen Pile -Yiğitler yolunun yapımı aşamasında Rum komşularımızın takındığı tavır sonrası, ibadet yerlerimize yapılan saldırılar, bazı çevrelerce halen savunulmak istenen birleşik bir Kıbrıs’ın nasıl olacağı sorusunu bir kez daha gündeme getirmektedir.

Yaşanan olayı şiddetle kınıyor, tüm insanlığın ve hoşgörünün ortak simgesi olan ibadet yerlerine yapılan saldırılara karşı Rum makamlarını daha etkin önlemler almaya davet ediyorum.”